Руководство ГПС и Госкомтаможни проверило работу КПП «Самур» - ФОТО

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев и председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев ознакомились с уровнем организации несения службы на контрольно-пропускном пункте «Самур».

Как сообщили 1news.az в пресс-центре Госпогранслужбы, для выявления реализации задач по усовершенствованию процедур пропуска через КПП лиц и транспорта была проведена беседа с лицами, пересекающими государственную границу.

Также состоялось служебное совещание под руководством начальника ГПС Э.Гулиева и председателя Госкомтаможни С.Мехтиева.

В ходе совещания был проведен обмен мнениями о задачах двух структур по обеспечению прав лиц, пересекающих госграницу, а также по усилению пограничной и таможенной безопасности и мер для сокращения времени для обслуживания лиц на госгранице.

Также обсуждались текущее состояние на контрольно-пропускном пункте «Самур», регулирование взаимной деятельности местных отделений Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета, были заслушаны доклады должностных лиц.

Наряду с этим, с главой Исполнительной власти Гусарского района Шаиром Алхасовым был обсужден вопрос благоустройства территории перед КПП «Самур». По итогам этих обсуждений было принято решение в кратчайшее время предпринять все необходимые для этого меры.

Талыб Бархудаев