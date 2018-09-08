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Руководство ГПС и Госкомтаможни проверило работу КПП «Самур» - ФОТО

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Руководство ГПС и Госкомтаможни проверило работу КПП «Самур» - ФОТО
Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев и председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев ознакомились с уровнем организации несения службы  на контрольно-пропускном пункте «Самур».
 
Как сообщили 1news.az в пресс-центре Госпогранслужбы, для выявления реализации задач по усовершенствованию процедур пропуска через КПП лиц и транспорта была проведена беседа с лицами, пересекающими государственную границу.
 
Также состоялось служебное совещание под руководством начальника ГПС Э.Гулиева и председателя Госкомтаможни С.Мехтиева.
 
В ходе совещания был проведен обмен мнениями о задачах двух структур по обеспечению прав лиц, пересекающих госграницу, а также по усилению пограничной и таможенной безопасности и мер для сокращения времени для обслуживания лиц на госгранице.
 
Также обсуждались текущее состояние на контрольно-пропускном пункте «Самур», регулирование взаимной деятельности местных отделений Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета, были заслушаны доклады должностных лиц.
 
Наряду с этим, с главой Исполнительной власти Гусарского района Шаиром Алхасовым был обсужден вопрос благоустройства территории перед КПП «Самур». По итогам этих обсуждений было принято решение в кратчайшее время предпринять все необходимые для этого меры.
 
Талыб Бархудаев
 
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