Руководство бакинской гонки F1 осуждает любое насилие в отношении бездомных собак

Глава Департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit Нигяр Арпадараи прокомментировала информацию, распространяемую в социальных сетях в связи с противозаконными действиями в отношении уличных собак в Баку.

Как сообщает 1news.az, официальный представитель Baku City Circuit заявила, что эти незаконные действия, если они имели место быть, никак не связаны с проведением в Баку Гран-при Формулы 1.

«Информация, распространяемая в социальных сетях о незаконных действиях и насилии в отношении уличных собак, находится и в поле нашего зрения. Я хотела выразить свое мнение как официальный представитель Baku City Circuit. У нас нет никакой информации по поводу того, осуществлялись эти действия или нет. Но если на улицах нашего города имели место быть случаи насилия по отношению к бездомным собакам, мы осуждаем это. И с полной уверенностью заявляю, что эти действия никак не связаны с проведением в Азербайджане Гран-при Формулы 1», - сказала она.

Теймур Максутов