«Рука Марсело» вывела «Реал» в финал ЛЧ - ФОТО – ВИДЕО

Мадридский «Реал» третий год подряд пробивается в финал Лиги чемпионов. Как сообщает 1news.az, вчера «королевский клуб» дома сыграл вничью (2:2) с мюнхенской «Баварией», и благодаря победе в первом матче (2:1), пробился в финал.

Однако после вчерашнего матча много разговоров было относительно судейства самого скандального футбольного арбитра турка Джунейда Чакыра. Самый спорный эпизод матча произошел в компенсированное время первого тайма.

Йосуа Киммих навешивал в штрафную справа, и мяч угодил в руку Марсело, который выпрыгивал, чтобы заблокировать подачу. Бразилец в этот момент находился внутри своей штрафной. Мяч встретился с ладонью и значительно изменил направление полета.

«Мяч попал мне в руку. Стоили ли поставить пенальти? Думаю, что да. Я солгу, если скажу, что мяч не попал мне в руку, но таков футбол. Не хочу говорить насчет судейства, но очевидно, что иногда они принимают решение в твою пользу, а иногда против тебя. Но в любом случае, ты должен играть в футбол», - признался бразилец после матча.

Защитник «Баварии» Джером Боатенг, пропускавший матч из-за травмы, эмоционально отреагировал на этот эпизод в социальных сетях.

«Это не пенальти? Да бросьте».

Подготовил Теймур Максутов