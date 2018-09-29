Руфат Дадашов забил очередной гол, признан игроком тура и дал интервью Bild

Экс-форвард сборной Азербайджана Руфат Дадашов продолжает свою голевую серию в матчах 3-ей лиги Германии.

Как сообщает 1news.az, в матче 10-го тура «Пройссен» дома разгромил «Вехен» (3:0). Дадашов забил первый гол свой команды. Этот мяч стал для Руфата уже шестым в сезоне, и он возглавляет бомбардирскую гонку. «Пройссен» же поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.

Между тем, Руфат Дадашов признан лучшим игроком 9-го тура 3-ей лиги. В матче 9-го тура форвард «Пройссена» оформил хет-трик в ворота «Ганзы» (4:1). На сайте 3-ей лиги Германии прошло голосование по определению лучшего игрока 9-го тура. Руфат Дадашов набрал 37 % голосов и был избран лучшим игроком тура.

Накануне же Руфат Дадашов дал интервью изданию Bild, в котором затронул вопрос своего не вызова в сборную Азербайджана. «Я провел за сборную Азербайджана 16 матчей. Если меня снова вызовут в сборную, буду горд этим», - сказал он.

Теймур Максутов