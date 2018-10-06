Руфат Дадашов вернулся в сборную, Афран Исмайлов снова вне состава

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Гурбан Гурбанов огласил список футболистов, приглашенных на ближайшие матчи Лиги Наций.
Как сообщает 1news.az, в список вошли 23 футболиста.
Вратари: Камран Агаев («Кешля»), Салахат Агаев («Нефтчи»), Шахруддин Магомедалиев («Карабах»);
Защитники: Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов (все «Карабах»), Магомед Мирзабеков («Нефтчи»), Тамкин Халилзаде, Урфан Аббасов (оба «Габала»), Бахтияр Гасанализаде («Сумгайыт»), Павел Пашаев («Александрия», Украина);
Полузащитники: Гара Гараев, Араз Абдуллаев (оба «Карабах»), Эмин Махмудов, Намик Алескеров (оба «Нефтчи»), Рахид Амиргулиев («Сабаил»), Джавид Имамвердиев («Сабах»), Ричард Алмейда («Астана», Казахстан), Дмитрий Назаров («Эрцгебирге Ауэ», Германия);
Нападающие: Махир Мадатов («Карабах»), Рамиль Шейдаев («Крылья Советов»), Руфат Дадашов («Пройссен», Германия), Руслан Гурбанов («Сабаил»).
Напомним, что 11 октября сборная сыграет на выезде с Фарерскими островами, а 14 дома с Мальтой.
Теймур Максутов