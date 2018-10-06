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Руфат Дадашов вернулся в сборную, Афран Исмайлов снова вне состава

Сегодня в 15:01 ~ 1 минута на чтение 236
Руфат Дадашов вернулся в сборную, Афран Исмайлов снова вне состава

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Гурбан Гурбанов огласил список футболистов, приглашенных на ближайшие матчи Лиги Наций.

Как сообщает 1news.az, в список вошли 23 футболиста.

Вратари: Камран Агаев («Кешля»), Салахат Агаев («Нефтчи»), Шахруддин Магомедалиев («Карабах»);

Защитники: Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов (все «Карабах»), Магомед Мирзабеков («Нефтчи»), Тамкин Халилзаде, Урфан Аббасов (оба «Габала»), Бахтияр Гасанализаде («Сумгайыт»), Павел Пашаев («Александрия», Украина);

Полузащитники: Гара Гараев, Араз Абдуллаев (оба «Карабах»), Эмин Махмудов, Намик Алескеров (оба «Нефтчи»), Рахид Амиргулиев («Сабаил»), Джавид Имамвердиев («Сабах»), Ричард Алмейда («Астана», Казахстан), Дмитрий Назаров («Эрцгебирге Ауэ», Германия);

Нападающие: Махир Мадатов («Карабах»), Рамиль Шейдаев («Крылья Советов»), Руфат Дадашов («Пройссен», Германия), Руслан Гурбанов («Сабаил»).

Напомним, что  11 октября сборная сыграет на выезде с Фарерскими островами, а 14 дома с Мальтой.

Теймур Максутов

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