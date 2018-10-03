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РПА: Проведение парламентских выборов раньше мая неприемлемо

Сегодня в 15:30 ~ 1 минута на чтение 270
РПА: Проведение парламентских выборов раньше мая неприемлемо

«Для меня нереально проведение внеочередных парламентских выборов раньше мая, но сегодня все находится на поле премьер-министра. И если он уходит в отставку, то будут и соответствующие процессы».

Об этом заявил в беседе с журналистами в национальном собрании 3 октября вице-спикер парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«Для меня непонятно одно: что изменилось за эти 20 дней? 25 дней назад глава правительства говорил, что выборы состоятся в мае-июне, а сейчас он же говорит, что они должны пройти в декабре. Пойдите и спросите у него, почему он беспокоится по поводу проведения выборов в мае-июне?» - сказал  Шармазанов.

Он также напомнил о том, что при представлении программы кабинета министров в июне Пашинян заявил, что  должно пройти время, чтобы политические силы смогли подготовиться к выборам, а вчера утверждал, что выборы должны состояться в декабре.

Напомним, что накануне глава правительства Никол Пашинян заявил о намерении уйти в отставку в ближайшее время, дабы провоцировать скорейшее проведение парламентских выборов.

С.А., Э.Т.

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