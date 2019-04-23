РПА: При Николе Пашиняне нет недостатка в цирке и зрелищах

В Армении год назад мы стали свидетелями первого этапа захвата власти на волне шантажа и угроз.

Об этом написал на своей странице в «Facebook» пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Он, в частности, отметил: «Благодаря ложным обещаниям, подлогу, шантажу удалось добиться отставки законно избранного премьер-министра. Общество в состоянии эйфории было просто в потрясении, как в свое время было в потрясении французское общество во время установления власти якобинцев или германское общество при установлении гитлеровской власти. Спустя короткое время, аплодирующие как во Франции, так и в Германии стали самыми ярыми критиками. И, все-таки, Армения приобрела или потеряла после переворота?

Я уверенно скажу одно – потеряла. Власть Никола разделила общество на «черных» и «белых». Армения лишилась должности генсека в ОДКБ... В карабахском вопросе он отказался от повестки Санкт-Петербурга и Вены, представив взамен непонятную договоренность, достигнутую в душанбинском лифте. Посыпались угрозы политическим оппонентам. Обманул народ рядом ложных обещаний. Объявил экономическую революцию, но на самом деле экономика подорвана. Резко сократились инвестиции. Повсеместно произошел процесс оптимизации-сокращений. Закрылись предприятия. Повсеместно имела место инфляция. Власть Никола отнюдь не свободна от коррупции. Стало ясно, что у Никола нет никакой волшебной палочки.

В конце концов, он промолчал, когда была осуществлена агитация гомосексуализма, и трибуну парламента превратили в место для агитации трансгендеров. Именно Пашинян, заявив о наличии иностранных агентов и при этом не предприняв никаких шагов, признал политическую импотенцию своей власти.

P.S. В Армении Никола нет недостатка в цирке и зрелищах. Вот и ваша новая Армения», - написал Шармазанов.

А.С.