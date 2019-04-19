РПА: Пашинян так и не вылез из шинели главы революционного комитета

«Действующий кабинет министров является фейк-правительством», - заявил бывший вице-спикер парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, сообщают армянские СМИ.

В апреле прошлого года с помощью шантажа и угроз, по его словам, в Армении произошел переворот.

«Уже около года действует новое правительство, однако Пашинян не стал настоящим главой правительства. У нас не руководитель правительства, а революционный комитет во главе с Николом Пашиняном», - сказал Шармазанов.

По его словам, настоящий глава правительства попробовал бы строить Армению, используя положительные элементы, достижения прежних властей. Однако новое руководство пошло по пути уничтожения всего достигнутого.

Он напомнил, что премьер заявлял о наличии у него «волшебной палочки», обещал скачкообразное развитие экономики, потом экономическую революцию. Но экономика, по его словам, предполагает эволюционное развитие. Скачкообразное же развитие невозможно при планируемом правительством экономическом росте в 4,9%.

Что касается вопросов безопасности, то Шармазанов напомнил заявление Пашиняна об иностранных агентах. По его словам, прошло более месяца, но никаких действий со стороны правоохранительных структур предпринято не было. Следственные органы не вызывали Пашиняна на допрос, чтобы узнать, о ком идет речь. Сам Пашинян тоже не обнародовал имен.

Кроме того, Шармазанов обратил внимание на одно неосторожное заявление депутата от блока «Мой шаг» о ситуации на передовой.

По мнению экс-вице-спикера, при таких условиях ни о каком «укреплении безопасности и речи быть не может».

А.С., Э.Т.