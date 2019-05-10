1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

РПА: Пашинян стремится к тотальному контролю в стране

Сегодня в 13:38 ~ 1 минута на чтение 261
РПА: Пашинян стремится к тотальному контролю в стране

«Премьер-министр Армении стремится к достижению тотальной власти в стране», - заявил заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян, передают армянские СМИ.

По его словам, за прошедшее время правительство доказало, что оно не имеет ничего общего с противостоянием внутренним и внешним вызовам, решением проблем страны. Деятельность кабмина ухудшает ситуацию с безопасностью, считает Ашотян.

«При этом Пашинян не хочет ограничиваться данными ему законом полномочиями. Он хочет тотального контроля. После «атаки» на парламент он хочет подавить сопротивление всех оставшихся институтов», - заявил Ашотян.

Другим проявлением этой политики, по его словам, являются действия в отношении судебной системы, Ереванского государственного университета и прочее.

Единственное, что получается у премьера, по мнению Ашотяна, это поручать силовикам наехать на кого-то. Страдают от этой политики, как считает республиканец, в том числе представители его кабинета, которые должны выкручиваться после различных заявлений Пашиняна.

В первую очередь, это касается главы МИД Зограба Мнацаканяна, министра обороны Давида Тонояна и руководителя СНБ Артура Ванецяна, отметил он.

А.С., Э.Т.

Telegram WhatsApp

261

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net