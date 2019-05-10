РПА: Пашинян стремится к тотальному контролю в стране

«Премьер-министр Армении стремится к достижению тотальной власти в стране», - заявил заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян, передают армянские СМИ.

По его словам, за прошедшее время правительство доказало, что оно не имеет ничего общего с противостоянием внутренним и внешним вызовам, решением проблем страны. Деятельность кабмина ухудшает ситуацию с безопасностью, считает Ашотян.

«При этом Пашинян не хочет ограничиваться данными ему законом полномочиями. Он хочет тотального контроля. После «атаки» на парламент он хочет подавить сопротивление всех оставшихся институтов», - заявил Ашотян.

Другим проявлением этой политики, по его словам, являются действия в отношении судебной системы, Ереванского государственного университета и прочее.

Единственное, что получается у премьера, по мнению Ашотяна, это поручать силовикам наехать на кого-то. Страдают от этой политики, как считает республиканец, в том числе представители его кабинета, которые должны выкручиваться после различных заявлений Пашиняна.

В первую очередь, это касается главы МИД Зограба Мнацаканяна, министра обороны Давида Тонояна и руководителя СНБ Артура Ванецяна, отметил он.

А.С., Э.Т.