РПА: «Экономическая революция» Пашиняна — это цепочка необдуманных шагов

«Экономическая революция Никола Пашиняна — это цепочка самых необдуманных шагов», - заявил журналистам член Республиканской партии Армении, экс-депутат Гагик Минасян.

Не понятно, как привлекать новых инвесторов, если не дают работать действующим, подчеркнул он, сообщают армянские СМИ.

Как пример он привел Амулсарский золотой рудник.

«Компания Lydian International получила разрешение работать на руднике. Теперь ей там работать не дают уже целый год. Что тут можно предположить? И что тут может подумать инвестор? А если и с ним сделают так же: сначала разрешат работать, а потом передумают? Вы бы на такое согласились?» — заявил Минасян.

Никак не поможет притоку инвесторов и сокращение министерств, в частности, минсельхоза, считает экс-депутат. Теперь сельское хозяйство будет регулироваться в одном из управлений минэкономики.

«А ведь минсельхоз упорядочивает жизнь сотен тысяч фермеров, десятков предприятий по переработке сельхозпродукции. И если по всем этим вопросам инвесторы будут приходить не к министру, а к замминистра или начальнику управления, то это отрицательный сигнал для инвесторов. Поверьте, статус для них имеет немалое значение», — добавил Минасян.

Правительство Пашиняна заявляет о создании 50 тысяч новых рабочих мест, что, по подсчетам Минасяна, составляет почти одну десятую нынешнего рынка труда Армении. По его словам, трудно представить, что столько работы – не сотни и даже не тысячи, а сразу десятки тысяч рабочих мест – появились всего за год.

«Теперь они хотят оправдаться: это, мол, не только новые рабочие места, но и те, которые выведены из «тени». Но и этот аргумент, на мой взгляд, несостоятелен», — заявил Минасян.

Браваду «экономической революцией» охлаждают данные за 1-й квартал 2019 года, добавил он.

А.С., Э.Т.