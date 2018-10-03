РПА: Действия Пашиняна противоречат нормам демократии и принципам разделения ветвей власти

В Республиканской партии Армении (РПА) назвали давлением на парламент действия премьер-министра Никола Пашиняна и его сторонников.

Об этом Sputnik-Армения заявил вице-спикер законодательного органа, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«Происходящее сейчас – это давление и угрозы парламенту со стороны Никола Пашиняна. Это противоречит нормам демократии и принципам разделения ветвей власти», — заявил республиканец.

По его словам, это - «откровенная анархия».

Напомним, что вчера парламент принял поправки в свой регламент. Цель поправок – гарантировать парламентские заседания от срыва. Если заседание по какой-то причине прерывается, оно будет считаться несостоявшимся и отложено.

По мнению Пашиняна и правительства, эти поправки мешают внеочередным парламентским выборам, потому что откладывать заседания парламента можно до бесконечности. Он обвинил республиканцев в осуществлении контрреволюции.

С.А., Э.Т.