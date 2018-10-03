РПА: Действия Пашиняна могут быть связаны с «какими-то геополитическими играми»

«Решение премьер-министра Никола Пашиняна о скорой отставке и проведении внеочередных парламентских выборов в декабре было заранее запланированной программой действий, а не спонтанным решением».

Об этом заявил сегодня журналистам председатель постоянной парламентской комиссии по внешним связям, заместитель председателя Республиканской партии Армен Ашотян, передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«Об этом он говорил еще после встречи с Ваграмом Багдасаряном, а принятие вчерашнего законопроекта стало просто поводом, чтобы ускорить реализацию собственных политических программ», - сказал Армен Ашотян.

Армен Ашотян отметил, что если проблема в том, что премьер-министр и его команда хотят капитализировать свои 2/3 в национальном собрании в качестве мандатов, то это другой вопрос.

«Если проблема в том обосновании, которое пытаются нам преподнести, то ни одно из этих обоснований не выдерживает критики – ни экономическое, ни все остальные. Для меня есть одно обоснование – Никол Пашинян как можно раньше хочет иметь большинство в парламенте, и есть обеспокоенность, версия, что, не дай Бог, все это происходит в рамках каких-то геополитических игр», - сказал Армен Ашотян.

С.А., Э.Т.