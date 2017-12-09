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Ройа вновь собрала аншлаг в Vegas City Hall - ФОТО

Сегодня в 18:25 ~ 1 минута на чтение 1654
Ройа вновь собрала аншлаг в Vegas City Hall - ФОТО

В  столице России с большим успехом прошел концерт заслуженной артистки Азербайджана Ройи Айхан, представившей в Москве новую концертную live-программу, продлившуюся 2,5 часа.

Vegas City Hall – концертный зал на территории московского торгово-развлекательного комплекса «Vegas Крокус Сити», ставший в короткий срок одной из самых популярных концертных площадок российской  столицы.

Новая концертная программа звезды состояла, как из 100% хитов Ройи, так и из ее новых композиций, которые прозвучали в Москве впервые - каждая песня певицы встречалась аплодисментами и цветами от многочисленных поклонников.

Отметим, что московское выступление Ройи было организовано Студией азербайджанской культуры и искусств.Напомним, что в марте 2017 года заслуженная артистка также собрала аншлаг на данной концертной площадке.

Ф.В.

Фото: Гусейн Багиров

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