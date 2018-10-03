Ройа ответила хейтерам в Сети: «Я стала такой, какой хотели вы…» - ФОТО

Заслуженная артистка Ройа ответила пользователям социальных сетей, высмеявшим ее архивный снимок.

«Это не прошлое, для меня значение прошлого иное. На этой фотографии мне 14 лет и это единственный снимок, сделанный тогда. Фотография была найдена в Гяндже и я сама когда-то представила ее в Сети. На этом фото вы видите застенчивую девочку. Она вам была не интересна, вы хотели видеть меня другой. На ваших глазах я выросла и стала такой, какой вы хотели», - написала Ройа в комментарии под архивным снимком, размещенным на одной из страниц в социальной сети Instagram.

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В.Ф, Г.Р.