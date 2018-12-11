Ройа об Айгюн Кязимовой: «Мои поздравления и уважение женщине, вписавшей свое имя в историю» - ФОТО – ВИДЕО

Заслуженная артистка Ройа Айхан поздравила народную артистку Айгюн Кязимову с получением турецкой премии «Altın Kelebek».

«Я та, которая на черное говорит черное, а на белое – белое. Увидела множество статей и разочаровалась. Отмечу, что не каждый успех покупается за деньги, порой мы просто не можем оценить полученное. Да, когда я вернулась, я не получила поздравлений – в эфире слышала только критику и оскорбления. Есть множество моментов, обиделась на прессу. Не позволю никому обесценить происходящее.

Наблюдаю за всем и многое открыла для себя нового – у творчества нет возраста. Ты всегда нуждалась в укрытии и теплых словах. Поэтому доношу мои поздравления и уважение женщине, вписавшей свое имя в историю. Азербайджан, со второй премией «Altın Kelebek», - отмечает Ройа, поздравляя народную артистку А.Кязимову с получением престижной турецкой премии.

Напомним, что звездная война между Ройей и Айгюн Кязимовой длится долгие годы.

Первой азербайджанской артисткой, получившей премию «Altın Kelebek», стала заслуженная артистка Ройа Айхан, премия в номинации «Azərbaycanın parlaq ulduzu» ей была вручена в 2017 году.

Отметим, что в прошлом году на премии произошел скандал между Ройей Айхан и победительницей «Евровидения 2011» Нигяр Джамал, который затем долго время обсуждался в СМИ и социальных сетях.

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Ф.В, Г.Р.