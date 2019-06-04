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Ровнаг Абдуллаев и члены Исполкома АФФА встретились с игроками сборной - ФОТО

Сегодня в 09:32 ~ 1 минута на чтение 197
Ровнаг Абдуллаев и члены Исполкома АФФА встретились с игроками сборной - ФОТО

Вчера на Тренировочной базе сборных Азербайджана, расположенной на «Далга Арене», прошло заседание Исполнительного комитета АФФА.

Как сообщает 1news.az, после заседания глава АФФА Ровнаг Абдуллаев и члены Исполкома посетили тренировку сборной, которая готовится к матчам отборочного этапа чемпионата Европы против Венгрии и Словакии.

Выступивший перед футболистами президент АФФА напомнил, что в следующем году четыре матча чемпионата Европы пройдут в Баку. Поэтому этот чемпионат имеет особую важность для нас. Далее он пожелал удачи национальной команде в предстоящих матчах отбора.

В свою очередь капитан команды Максим Медведев поблагодарил Ровнага Абдуллаева и членов Исполкома.

Теймур Максутов

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