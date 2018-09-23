Роухани заявил о причастности США к теракту в Ахвазе

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США и "одна из стран Персидского залива" причастны к атаке на военном параде в Ахвазе, сообщается на сайте президента ИРИ.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Число погибших при теракте, по последним данным, достигло 28 человек, еще 60 получили ранения. Как сообщало агентство IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

"Одна из южных стран Персидского залива взяла на себя как финансовые вопросы, так и вопрос вооружения и их (боевиков — ред.) политики, они никогда не испытывали сожаления и не прекращали своих преступлений", — заявил Роухани.

РИА Новости