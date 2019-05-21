Роухани: Ситуация вокруг Ирана требует не переговоров, а борьбы

«Ситуация вокруг Ирана требует сопротивления и борьбы».

Об этом сказал президент Ирана Хасан Роухани на встрече с духовенством в Тегеране, сообщает Anadolu.

По его словам, сам он выступает за переговоры и дипломатию, но сложившаяся ситуация требует сопротивления и борьбы.

«Руководство Белого дома на протяжении 40 лет разрабатывало разные планы борьбы с Ираном и сегодня воплощает их в жизнь», - отметил он.

«Враги всегда хотели, чтобы Иран первым начал нагнетать напряженность, но мы не стали этого делать. Некоторые из них хотели, чтобы мы вышли из ядерного соглашения. Если бы Иран вышел из ядерной сделки, то не только США, но и мировая общественность, и ООН ввели бы санкции против Тегерана», - добавил Роухани.

Он отметил, что выступает за переговоры и дипломатию, но в существующих условиях не может согласиться на них. По его словам, Госдепартамент США восемь раз пытался привлечь Тегеран к официальным переговорам по вопросу ядерной сделки.

«Однако в нынешних условиях переговоры невозможны. Сложившиеся условия требуют сопротивления и борьбы», - сказал Роухани.

Ранее президент Ирана заявил, что если интересы Тегерана в рамках ядерной сделки не будут учтены, то Тегеран в течение 60 дней возобновит обогащение урана. Ядерная сделка, заключенная в 2015 году, предусматривает отмену санкций против Ирана в ответ на введение Тегераном ограничений по его ядерной программе. 16 января 2016 года с Ирана была снята большая часть санкций.

Восьмого мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и введении первого этапа санкций против этой страны. После этого иранские власти подали иск в Международный суд ООН на том основании, что односторонние санкции США нарушают соглашение «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах», подписанное между двумя странами в 1955 году.

США пятого ноября 2018 года ввели второй пакет санкций против Тегерана, охватывающих сферы энергетики, судоходства и финансовый сектор Ирана. Санкции, в частности, ограничивают международную деятельность иранской Национальной нефтяной компании, запрещают зарубежным финансовым организациям проводить операции с Центральным банком и другими банками Ирана.

Санкции также охватывают деятельность иранских портов, верфей и морских перевозчиков. В «черный список» Казначейства США включены судоходные компании Ирана.

Ф.Багирова