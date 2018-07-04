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Роухани: Иран может изменить уровень сотрудничества с МАГАТЭ

4 Июля, 2018 в 23:15 ~ 1 минута на чтение 379
Роухани: Иран может изменить уровень сотрудничества с МАГАТЭ

Президент Ирана Хасан Роухани и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано провели совместную встречу.

Об этом сообщается на сайте иранского лидера.

В ходе встречи Роухани заявил, что деятельность Тегерана в сфере атома носит исключительно мирных характер.

Он также не исключил, что Иран может изменить уровень сотрудничества с МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что Тегеран направил в МАГАТЭ письмо с уведомлением о начале наращивания мощности по обогащению урана.

Как отмечалось, у Ирана есть возможность ускорить производство центрифуг, используемых для обогащения урана.

Gazeta.ru

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