Роухани: Иран может изменить уровень сотрудничества с МАГАТЭ

Президент Ирана Хасан Роухани и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано провели совместную встречу.

Об этом сообщается на сайте иранского лидера.

В ходе встречи Роухани заявил, что деятельность Тегерана в сфере атома носит исключительно мирных характер.

Он также не исключил, что Иран может изменить уровень сотрудничества с МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что Тегеран направил в МАГАТЭ письмо с уведомлением о начале наращивания мощности по обогащению урана.

Как отмечалось, у Ирана есть возможность ускорить производство центрифуг, используемых для обогащения урана.

Gazeta.ru