Ростислав Певцов выиграл «серебро» Кубка Европы

Команда Азербайджана по триатлону довольно успешно выступила на Кубке Европы в Днепропетровске.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу федерации, Ростислав Певцов завоевал серебряную награду, тогда как Ксения Левковская заняла пятое место, также заработав важные очки в зачет олимпийской квалификации.

Для Р.Певцова пьедестал на Украине стал первым в текущем сезоне в соревнованиях по триатлону. Несколькими месяцами ранее он выиграл чемпионат мира по акватлону, завоевал путевку на Всемирные Пляжные Игры, а неделей ранее занял четвертое место на первенстве континента. В Днепропетровск Ростислав отправился в ранге одного из главных претендентов на награды, сумев подняться на пьедестал почета.

На старт Кубка Европы, который также носил название «Dnipro Triathlon Fest», вышел 61 спортсмен. Турнир проходил в формате спринта, поэтому его участникам необходимо было включаться в борьбу уже с первых секунд. Певцов успешно преодолел плавательный сегмент в 750 метров, а затем преследовал лидеров на велодистанции в 20 км.

На заключительной стадии гонки – беге на 5 км - основная борьба за титул развернулась между триатлетом сборной Азербайджана и австралийцем Каллумом Маклаки. Они некоторое время шли вровень, оторвавшись от конкурентов, но ближе к финишу спортсмен с Зеленого континента начал ускоряться и первым пересек финишную черту, тогда как Ростислав завершил гонку следом, показав время 52 минуты и 17 секунд. Бронзу примерил швейцарец Флорин Сальвенберг.

Для Певцова результат в Днепропетровске оказался важен не только с точки зрения спортивной, но и психологической составляющей. Особенно на фоне выступления на чемпионате Европы, где он остановился в шаге от награды. К тому же наш триатлет записав в актив важные очки в борьбе за попадание на Олимпиаду.

Вместе с тем, в женском зачете пятый результат продемонстрировала Ксения Левковская, опередив соперниц из Австрии, Швейцарии, Голландии, России, Польши и многих других стран. Она показала хороший темп и завершила гонку со временем 58 минут и 53 секунды. Первое место заняла Лиза Терч из Германии. Серебро у нее соотечественницы Марлен Гомес-Ислингер, а бронзу примерила Леа Коникс из Франции.

1news.az