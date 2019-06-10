1news.az
Спорт
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Ростислав Певцов выиграл «серебро» Кубка Европы

Сегодня в 12:01 ~ 2 минуты на чтение 126
Ростислав Певцов выиграл «серебро» Кубка Европы

Команда Азербайджана по триатлону довольно успешно выступила на Кубке Европы в Днепропетровске.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу федерации, Ростислав Певцов завоевал серебряную награду, тогда как Ксения Левковская заняла пятое место, также заработав важные очки в зачет олимпийской квалификации.

Для Р.Певцова пьедестал на Украине стал первым в текущем сезоне в соревнованиях по триатлону.  Несколькими месяцами ранее он выиграл чемпионат мира по акватлону, завоевал путевку на Всемирные Пляжные Игры, а неделей ранее занял четвертое место на первенстве континента. В Днепропетровск Ростислав отправился в ранге одного из главных претендентов на награды, сумев подняться на пьедестал почета.

На старт Кубка Европы, который также носил название «Dnipro Triathlon Fest», вышел 61 спортсмен. Турнир проходил в формате спринта, поэтому его участникам необходимо было включаться в борьбу уже с первых секунд. Певцов успешно преодолел плавательный сегмент в 750 метров, а затем преследовал лидеров на велодистанции в 20 км.

На заключительной стадии гонки – беге на 5 км - основная борьба за титул развернулась между триатлетом сборной Азербайджана и австралийцем Каллумом Маклаки. Они некоторое время шли вровень, оторвавшись от конкурентов, но ближе к финишу спортсмен с Зеленого континента начал ускоряться и первым пересек финишную черту, тогда как Ростислав завершил гонку следом, показав время 52 минуты и 17 секунд. Бронзу примерил швейцарец Флорин Сальвенберг.

Для Певцова результат в Днепропетровске оказался важен не только с точки зрения спортивной, но и психологической составляющей. Особенно на фоне выступления на чемпионате Европы, где он остановился в шаге от награды. К тому же наш триатлет записав в актив важные очки в борьбе за попадание на Олимпиаду.

Вместе с тем, в женском зачете пятый результат продемонстрировала Ксения Левковская, опередив соперниц из Австрии, Швейцарии, Голландии, России, Польши и многих других стран. Она показала хороший темп и завершила гонку со временем 58 минут и 53 секунды. Первое место заняла Лиза Терч из Германии. Серебро у нее соотечественницы Марлен Гомес-Ислингер, а бронзу примерила Леа Коникс из Франции.

1news.az

Telegram WhatsApp

126

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Спорт

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net