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Ростислав Певцов остановился в шаге от медали чемпионата Европы

Сегодня в 10:40 ~ 1 минута на чтение 194
Ростислав Певцов остановился в шаге от медали чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по триатлону выступила на главном старте полугодия – чемпионате Европы в Веерте (Голандия).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации триатлона Азербайджана, Ростислав Певцов продемонстрировал наилучший результат за все время участия на континентальном первенстве, остановившись в шаге от награды. Он занял четвертое место, а всего в мужском зачете на старт вышли 64 спортсмена.

Евро-2019 собрало множество титулованных атлетов, включая двукратного олимпийского чемпиона Алистера Браунли из Великобритании. Для Р. Певцова соревнование было крайне важным и с точки зрения олимпийского отбора к Токио, так как выступление на континентальном первенстве также шло в рейтинговый зачет. И в целом состязание Ростиславу удалось – он шел в лидирующей группе, до последнего момента претендовал на медаль, но остановился в шаге от пьедестала, став четвертым. На олимпийской дистанции Ростислав показал время 1 час 36 минут и 03 секунды, опередив ряд соперников из Великобритании, Испании, России, Германии, Италии и многих других стран.

Первым к финишу пришел Алистер Браунли, серебро примерил португалец Жоао Перейра, а бронза досталась Желле Гинсу из Бельгии.

В свою очередь, Ксения Левковская заняла двадцать третье место с результатом (01:50:18). Победу здесь отпраздновала британка Бетт Поттер, второе место заняла Сандра Доде из Франции, а третьей стала Клер Мишель из Бельгии.

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