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Российского борца утопили в пруду на глазах у девушки – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 15:30 ~ 4 минуты на чтение 103
Российского борца утопили в пруду на глазах у девушки – ФОТО – ВИДЕО

В Москве были задержаны подозреваемые по делу о зверском убийстве борца Сергея Чуева, которого избили и утопили в пруду во время прогулки в парке с девушкой.

В сети появилось видео допроса одного из задержанных, который сообщил, что до потасовки компания распивала спиртные напитки, а драку начал его друг. Девушка погибшего тоже была избита. Она заявила, что никто из прохожих не пришел на помощь, несмотря на ее крики.

Стали известны новые подробности по нашумевшему делу о жестоком убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, которое произошло в ночь с 7 на 8 июня в парке Южного Бутова.

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУСК) России по Москве сообщила, что были задержаны шестеро подозреваемых — все они являются мужчинами в возрасте от 23 до 29 лет. По информации СМИ, задержанные приехали в Москву на заработки.

В отношении предполагаемых убийц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России (пункты «ж», «и») — «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений».

За такие действия можно получить тюремный срок от восьми до 20-ти лет, а в некоторых случаях и пожизненное заключение.

По версии следователей, столкновение подозреваемых с Чуевым произошло в парке на мосту. Хулиганы позволяли себе «грубую нецензурную брань и оскорбительно приставали к гражданам».

Спортсмен, который прогуливался в парке с девушкой, попытался урезонить мужчин, сделав им устное замечание. Между сторонами завязался конфликт. Шестеро парней накинулись на 34-летнего Чуева и нанесли ему «множественные удары руками и ногами в область головы и туловища».

В ходе потасовки обессиленный борец упал с моста в пруд вместе с кем-то из агрессоров, который после этого продолжил колотить его руками и ногами по голове.

Судя по всему, Чуев уже ничем не мог ответить. «От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщается в заявлении СК.

Также, по информации следствия, после расправы над Чуевым хулиганы накинулись и на его девушку.

Досталось и нескольким прохожим, которые находились неподалеку. После этого компания скрылась с места происшествия, однако была задержана уже на следующий день.

Как сообщает РЕН ТВ, подозреваемые обедали в одном из торговых центров в том же районе.

«В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка всем действиям задержанных лиц и установлена роль каждого из них в совершении преступления», — говорится в сообщении Главного следственного управления.

В сети уже появилось видео допроса одного из подозреваемых.

«Мы гуляли в парке, сидели, пили пиво. Друг начал драку с Сергеем. Видел, как девушка упала.

Не знаю, ее ударили или просто толкнули», — говорит мужчина.

Следствие просит заключить подозреваемых под стражу на время расследования.

Ранее в СМИ сообщалось, что роковой конфликт начался из-за того, что Чуев заступился за беременную, к которой приставали хулиганы. Однако есть и другая версия происшествия. Так, одна из свидетельниц драки заявила, что никакой женщины в положении на мосту не было, а все началось из-за непотребных выражений хулиганов в сторону борца.

По словам свидетельницы, Чуев сумел выкинуть одного из нападавших в пруд, однако затем еще пятеро молодых людей набросились на него и его девушку. После падения в воду борец какое-то время еще отбивался от двух нападавших, однако вскоре потерял сознание из-за удара ногой в голову.

Спутница погибшего, чье имя пока не называется, также выдвинула свою версию происшествия. По ее словам, никто из прохожих на самом деле не оказал существенной помощи во время потасовки.

Gazeta.ru

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