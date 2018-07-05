Российский военный эксперт Пашиняну: «Не уподобляйтесь ласковому теленку»  

В освобожденном в ходе апрельских боевых действий 2016 года селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района прошла конференция «Геополитическая ось Баку-Москва: «Азербайджан - единственный союзник России на Кавказе».

Темы конференции - «Стратегическое партнерство Азербайджан-Россия - по своему смыслу союзнические отношения», «Перспективы разрешения нагорно-карабахского конфликта в свете текущей ситуации в Армении».

На полях конференции было подготовлено интервью 1news.az с участником конференции, главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко.

- Азербайджан недавно приобрел у Беларуси реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Полонез». Как РФ относится к тому, что Азербайджан приобрел подобное вооружение?

- Азербайджан - суверенная страна, и закупки оружия это суверенное решение. В данном случае стратегически между Азербайджаном и Арменией сегодня поддерживается баланс. Для азербайджанской армии, если такой контракт подписан, то это увеличение его ударных возможностей. Российские поставки Азербайджану сбалансированы поставками в Армению. Мы не усиливаем никого.

- Санкции США против закупки российских вооружений могут как-то повлиять на будущее сотрудничество в этой сфере между Азербайджаном и Россией?

- Ильхам Алиев - сильный президент, и я не думаю, что какие-то окрики из Вашингтона способны повлиять на позицию Азербайджана как суверенной страны относительно того, что и как делать. Азербайджан не банановая республика, кого Штаты могут пугать. Азербайджан - это страна, которая себя уважает, и на вашу республику это не повлияет вообще.

- Насколько реально начало боевых действий между Азербайджаном и Арменией?

- Надо сделать все, чтобы не было войны, потому что любые политические решение лучше, чем гибель людей, потому что каждый солдат - это чей-то муж, сын, брат. Не в интересах ни азербайджанского, ни армянского народа возобновление войны. Политики должны ответственно относиться к вопросам мира. Всегда можно найти разумный компромисс.

Считаю, что компромиссом надо выстраивать дорожную карту понятных продуманных действий. Ситуация не может вечно находиться в таком состоянии, потому что это рано или поздно кончится войной. А это не в интересах Азербайджана и Армении. Есть поэтапные методы. Передача первых пяти районов позволила бы вывести армяно-азербайджанские отношения на совершенно новый уровень.

Мы в Европе видели много войн. Видели войну между СССР и Германией. Сейчас прошло время, у нас хорошие отношения. Мы видели войну между Египтом и Израилем, сегодня между ними нормальные отношения. Абсолютно убежден, что нет никаких препятствий, чтобы между Азербайджаном и Арменией были хорошие отношения. Это в интересах всех, поэтому надо сделать все, чтобы мирными способами решить этот конфликт.

- Почему произошла смена власти в Армении? Это были внутренние процессы или они были инициированы извне?

- С одной стороны, это была реакция армянского народа на претензии, которые у них накопились. Народ не верил тому руководству, которое было у власти. Всегда, когда есть объективное недовольство, им можно манипулировать со стороны. В Ереване есть огромное посольство США. Когда я был там, поразился его масштабам. Понятно, что они приехали туда не шашлык кушать и коньяк пить. Они намерены трансформировать Армению в том направлении, которое выгодно США.

Все эти протестные настроения подогревались определенными технологиями манипулирования. Я не хочу сказать, что США привели Пашиняна к власти. Но они в определенной степени этому способствовали, без этого не обошлось. Если Пашинян ответственный лидер, если хочет быть самостоятельным политиком, если уважает Армению, то должен наполовину сократить число американских дипломатов.

- Может ли Армения вступить в НАТО?

- Армения не может вступить в НАТО. Армения не пойдет по пути Грузии. Однако те фигуры, которые пришли с ним в правительство, это соросовские фигуры, американский проект. Другое дело, пройдет пять лет, народ спросит Пашиняна, почему люди продолжают жить плохо.

Ему не надо ехать в НАТО, ему там денег не дадут, не знаю, почему он едет туда. Думаю, не от большого ума. Сидеть на двух стульях, как думает Пашинян, нельзя. Это только ласковый теленок двух маток сосет. Пашинян должен стратегически ориентироваться лишь на Россию.

А.А.