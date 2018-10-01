Российский телеканал показал сенсационные кадры со встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Душанбе - ВИДЕО

«Сами по себе эти кадры претендуют на то, чтобы считаться сенсационными. В одном лифте ехали Президент Азербайджана и премьер Армении. Они напряжены, сосредоточены, однако продолжают разговор все время, что идут в зал».

Это - цитата Владимира Соловьева - ведущего передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», в которой были представлены видеокадры с Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября.

На кадрах видно, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев выходит из лифта вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Вместе с ними в лифте ехал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Остальные лидеры стран СНГ ехали в соседнем лифте.

Напомним, что 28 сентября были распространены кадры, как Президент Азербайджана и премьер Армении ведут разговор на саммите в Душанбе.

В тот же день пресс-служба Президента АР распространила сообщение, в котором отметила, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном.

Стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами», - отмечается в сообщении пресс-службы Президента Азербайджана.

В то же время Никол Пашинян в своем Facebook сообщил о договоренностях с Ильхамом Алиевым и отметил, что рад этому.

Он также сказал журналистам, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев оставил впечатление образованного человека.

Ф.Багирова