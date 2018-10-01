1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Российский телеканал показал сенсационные кадры со встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Душанбе - ВИДЕО

Сегодня в 15:39 ~ 2 минуты на чтение 349
Российский телеканал показал сенсационные кадры со встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Душанбе - ВИДЕО

«Сами по себе эти кадры претендуют на то, чтобы считаться сенсационными. В одном лифте ехали Президент Азербайджана и премьер Армении. Они напряжены, сосредоточены, однако продолжают разговор все время, что идут в зал».

Это - цитата Владимира Соловьева - ведущего передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», в которой были представлены видеокадры с Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября.

На кадрах видно, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев выходит из лифта вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Вместе с ними в лифте ехал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Остальные лидеры стран СНГ ехали в соседнем лифте.

Напомним, что 28 сентября были распространены кадры, как Президент Азербайджана и премьер Армении ведут разговор на саммите в Душанбе.

В тот же день пресс-служба Президента АР распространила сообщение, в котором отметила, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном.

Стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами», - отмечается в сообщении пресс-службы Президента Азербайджана.

В то же время Никол Пашинян в своем Facebook сообщил о договоренностях с Ильхамом Алиевым и отметил, что рад этому.

Он также сказал журналистам, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев оставил впечатление образованного человека.

Ф.Багирова

Telegram WhatsApp

349

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net