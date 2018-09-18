Российский Ил-20 пропал в Сирии во время удара израильской авиации

Авиабаза Хмеймим в Сирии вечером 17 сентября потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20, сообщает министерство обороны РФ.

"Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", — говорится в сообщении.

Добавляется, что Ил-20 пропал с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия. Кроме того, в это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь" ("Auvergne").

Согласно данным российского военного ведомства, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока неизвестна.

Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.

РИА Новости