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Российский Ил-20 пропал в Сирии во время удара израильской авиации

Сегодня в 09:21 ~ 1 минута на чтение 370
Российский Ил-20 пропал в Сирии во время удара израильской авиации

Авиабаза Хмеймим в Сирии вечером 17 сентября потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20, сообщает министерство обороны РФ.

"Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", — говорится в сообщении.

Согласно данным российского военного ведомства, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока неизвестна.

Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.

РИА Новости

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