Российский Ил-20 пропал в Сирии во время удара израильской авиации

Авиабаза Хмеймим в Сирии вечером 17 сентября потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20, сообщает министерство обороны РФ.
"Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", — говорится в сообщении.
Согласно данным российского военного ведомства, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока неизвестна.
Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.
РИА Новости