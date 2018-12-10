Российский эксперт: «В Россию резко увеличилась миграция из Армении, раньше такого не было»

Интервью 1news.az с известным российским телеведущим и аналитиком Евгением Михайловым.

- В Армении 9 декабря прошли внеочередные парламентские выборы, в которых приняло участие 48% имеющих право голоса избирателей. О чем говорит такая низкая явка?

- Народ в Армении начинает разочаровываться в политике, в своем выборе, они видят, что идет фактически крушение государственных устоев. Население Армении находится в полном недоумении, что произошло. После этих выборов избранный парламент долго не устоит, Пашинян уйдет и придет новый лидер.

Армения стоит перед выбором, чтобы она продолжила существовать, надо выстраивать новые и конструктивные отношения заново с Россией, Азербайджаном, Турцией. Путь на Запад, на который они ориентируются, не приведет ни к чему хорошему. Армения никому, кроме своей диаспоры, не нужна.

Сейчас приходит осознание того, что революция не принесла им ничего хорошего, никаких новых возможностей, население устало от данных ему обещаний и перемен.

- Какое у армян России отношение к Николу Пашиняну?

- Я общаюсь с армянами, сначала они были в восторге, а потом произошла смена отношений даже тех, кто его поддерживал. Они не одобряют политику Пашиняна в отношении самой России, они ожидали, что будет лучше, но стало хуже. В Россию резко увеличилась миграция из Армении. Раньше такого никогда не видел, караваны автобусов с армянскими номерами. Народ бежит из Армении, понимает, что творится что-то не то.

Пашиняну надо идти, наоборот, к сближению с Россией, а он делает противоположные шаги, пытается качать какие-то права. Все, что он делает, – деструктивно, если это будет продолжаться, то приведет к развалу армянской государственности. Если у него хватит мозгов и если есть грамотные советники, они посоветуют ему все кардинально менять и налаживать отношения с Россией, которые он сильно испортил.

Армяне до конца не осознают, что произошло в Армении. Они в шоке, раньше воспряли духом, а сейчас не понимают, что творит Пашинян. Армяне считали, что Пашинян может и на Западе наладить хорошие отношения, и с Россией улучшить. Но это невозможно. Армения слаба и всегда зависела от России. Хочу подчеркнуть, что амбиции армян мешают им осознавать реальную ситуацию.

- Какой должна быть политика РФ в отношении Армении?

- Россия взяла паузу, наблюдает, а потом сделает резкие движения. Мы же понимаем, что у нас очень много выходцев из Армении, которые работают. Сейчас делаются выводы, затем все будет сделано незаметно и потихоньку. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим кардинальную смену вектора той же России в отношении Армении.

Все это вполне может привести к смене власти. Новая будет более договороспособная, и в том числе в отношении нагорно-карабахского конфликта. До того, как будет полный крах, либо нынешние политики должны поменять свой вектор политики, либо же должно прийти новое правительство, чтобы договариваться, и прежде всего с Азербайджаном.

Читайте по теме:

Политолог: «Эйфория в армянском обществе со временем сходит на нет»

Профессор Западно-Каспийского университета: «Никол Пашинян одержал пиррову победу»

Эльшан Рустамов, Г.Р.