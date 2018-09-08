Российский эксперт: В Москве есть отдельные люди, которым нужен Кочарян, и они проводят кампанию в его поддержку

8 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом отправится в Россию.

В тот же день в Москве состоится встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина. На фоне напряженности в армяно-российских отношениях в последнее время эксперты считают эту встречу важной.

Российский эксперт Вадим Дубнов, комментируя мнение о том, что Москва содействует экс-президенту Роберту Кочаряну, считает, что содействия как такового, нет. «Если рассмотреть Москву как один черный ящик, то у меня такое впечатление, что содействующего Кочаряну такого ящика нет. Но есть отдельные люди, силы, которые симпатизируют Кочаряну, которым Кочарян нужен, и именно эти люди и проводят кампанию в поддержку Кочаряна. То есть, на мой взгляд, это – частная инициатива, несмотря на то, что осуществляется на очень высоком уровне», – сказал он.

По его мнению, во власти России есть люди, которым не нравится то, что происходит сегодня в Армении: «Есть люди, которые глубоко убеждены, что там есть какие-то «оранжевые» элементы, и возможно, что эти люди имеют свое влияние».

По его словам, для Москвы позиция Пашиняна ясна и нет необходимости лишний раз ее уточнять, и премьер-министру Армении придется очень постараться, чтобы в армяно-российских отношениях появились проблемы.

«Для того, чтобы в армяно-российских отношениях появились какие-то проблемы, Пашинян должен приложить еще очень много усилий, потому что того ресурса внутренних проблем, которые касаются армяно-российского аспекта, еще хватит на несколько лет. Я считаю, что в Москве это прекрасно понимают, и побеседуют Пашиняном, вероятно, в связи с ОДКБ и Кочаряном», - полагает он.

Вадим Дубнов также исключил какие-либо решительные действия со стороны Москвы, в том числе и в карабахском вопросе: «Москва вообще непредсказуема, но если исходить из логики и всего того, за чем мы следим, то, по моему мнению, такого уровня решительные действия можем исключить. Карабах не есть вопрос Пашиняна, не вопрос отношений с Пашиняном, вообще даже и не вопрос Армении, а намного более важный вопрос. И, во-вторых, я не считаю, что Москва в одиночку может серьезно изменить ситуацию в Карабахе».

При этом он отметил, что военно-техническое сотрудничество между двумя странами не на столь высоком уровне, чтобы было что терять: «Существующие проблемы останутся такими же, как и были, конкретно к Пашиняну они не имеют никакого отношения. Все эти вопросы останутся – Пашинян не имеет к ним никакого отношения, но резких перемен ждать не нужно».

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