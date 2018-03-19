«Отношения Баку и Москвы принимают фундаментальный характер в плане безопасности Южного Кавказа»

Президент России Владимир Путин 25 сентября посетит Азербайджан с визитом.

«Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в рамках визита российского лидера в Баку 25 сентября проведут рабочую встречу, которая будет шлифовать те вопросы, о которых стороны договорились или недоговорили в ходе переговоров 1 сентября в Сочи», - заявил ранее глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Азербайджан будет приурочен к проведению в Баку российско-азербайджанского межрегионального форума и станет свидетельством многостороннего сотрудничества двух государств.

Грядущий межрегиональный форум Россия-Азербайджан будет проходить не просто под эгидой двух президентов, но и с их непосредственным участием.

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«Отношения между Россией и Азербайджаном не только развиваются, но и усиливаются по всем направлениям. На этот раз акцент будет сделан на межрегиональном сотрудничестве, которому до настоящего времени, на мой взгляд, не уделялось достаточного внимания. Но теперь после достижения стратегических договоренностей в военно-технической сфере, следует заняться созданием новых интеграционных связей и ревизией уже имеющихся. Для этого с президентом России в Азербайджан прибудет большая группа российских бизнесменов», - сказал 1news.az российский политолог Георгий Трофимчук.

«Пора уже перестать говорить о «прекрасных азербайджанских помидорах», а сделать так, чтобы они стали существенно дешевле для российского потребителя, – для этого надо существенно нарастить объёмы, и не только по этой товарной позиции», - отметил эксперт.

Говоря о политической составляющей повестки предстоящих переговоров лидеров двух стран, российский политолог отметил, что без обсуждения нагорно-карабахской проблематики такие масштабные переговоры, естественно, не обойдутся.

«Однако никаких сенсаций и т.н. «решительных шагов» ждать не стоит, хотя я бы, например, на это пошёл, так как момент складывается достаточно интересный. Тем не менее следует помнить, что именно благодаря Владимиру Путину была остановлена «апрельская война» 2016 года, но долго эта заморозка продолжаться не может. Поэтому обоим президентам необходимо, так или иначе, переходить к следующему этапу – от перемирия к практическим решениям», - подчеркнул эксперт.

По мнению российского политолога, для этого надо понять, каким образом Баку может вступать в переговоры с «новым Ереваном», «который – как отмечают практически все эксперты, а не только я один, причём с самого начала – является слишком непредсказуемым. И это теперь проблема для обеих столиц, так как не совсем ясно, что и кто стоит за Николом Пашиняном, добавил он. Политолог считает этот момент одним из главных пунктов переговоров.

«В целом надо сказать, что визит руководства РФ в Азербайджан является не просто ответным, то есть, не просто формальным. Сейчас не то время и не та ситуация, чтобы ездить друг к другу просто так. На этом фоне российско-азербайджанские отношения становятся не просто стратегическими, а принимают фундаментальный характер в плане безопасности всего Южного Кавказа. Тем более что, не будем об этом забывать, Азербайджан является ключевым связующим звеном между Центральной Азией и Кавказом, особенно после недавнего подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», - сказал Г.Трофимчук.

«Гарантии безопасности в условиях внешней растущей нестабильности – вот как можно было бы кратко сформулировать цель и значение визита», - заключил эксперт.

С.Агаева, Э.Т.