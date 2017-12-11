Российский дипломат: Тенденция этого года в карабахском урегулировании обнадеживает

2017 год был важен с точки зрения восстановления переговорной динамики и ухода от опасной эскалации в регионе карабахского конфликта.

Как передает 1news.az, об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя «Москва-Баку» итоги года по вопросу нагорно-карабахского урегулирования.

«Этот год был исключительно важен с точки зрения восстановления переговорной динамики и ухода от опасной эскалации в регионе. Мы приветствовали контакты министров иностранных дел Азербайджана и Армении в течение года, которые достаточно интенсивно поработали, что позволило также интенсивно поработать на площадке Совета министров стран ОБСЕ 7-8 декабря в Вене, где было принято совместное заявление министров стран-тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Были отдельные контакты сопредседателей МГ ОБСЕ с министрами двух стран, была и отдельная очень интенсивная встреча глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - отметил А.Лукашевич.

По его словам, «всех очень обнадежили контакты президентов Азербайджана и Армении 16 октября в Женеве, на которых стороны договорились интенсифицировать переговорный процесс, идти по пути поиска компромиссных развязок узловых проблем нагорно-карабахского конфликта».

Он сказал, что в январе ожидается встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении при поддержке сопредседателей.

«Мы поддерживаем эту тенденцию и считаем, что сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ господин Каспшик заслуживают всяческой поддержки, и она имеется в достаточно широком контексте в ОБСЕ, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами нагорно-карабахского конфликта. Скажу, что, к сожалению, эти противоречия помешали выйти на ряд договоренностей министров по различным аспектам деятельности ОБСЕ. Национальные интересы, конечно, превыше всего… Мы сожалеем, что сложившаяся ситуация не позволяет выходить на решения в более широком контексте, скажем, по экономической корзине, где у сторон нагорно-карабахского конфликта есть свои взгляды», - подчеркнул дипломат.

Тем не менее, констатировал он, тенденция этого года в целом обнадеживает, «хочется, чтобы все это сохранилось и в будущем году».

«Австрийское председательство передает очень хорошую эстафету итальянским коллегам с тем, чтобы поддерживать намерения сторон идти по пути поиска компромиссов в сложнейших проблемах, накопившихся за эти десятилетия по нагорно-карабахскому конфликту.

Мы же будем всячески содействовать в этом. Россия оставляет за собой важнейшую функцию влияния на этот переговорный процесс и помощи нашим друзьям в Баку и Ереване поскорее найти взаимоприемлемое решение», - подытожил А.Лукашевич.