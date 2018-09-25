Российские военные уже посетили американские лаборатории в Армении - Советник Пашиняна

Представители Минобороны России посетили американские биолаборатории на территории Армении, сказал главный советник премьер-министра Никола Пашиняна Арсен Гаспарян.

«Российские специалисты посещали лаборатории в 2017 году. В августе этого года было организовано посещение с полным доступом представителей Минобороны России в лаборатории Еревана и Гюмри», - сказал Гаспарян в ходе видеомоста Ереван-Москва-Астана-Минск, сообщает «Спутник Армения».

По его словам, работа биолабораторий направлена по повышение безопасности в области здравоохранения и сельского хозяйства.

Советник премьера отметил, что никаких проблем по этому вопросу нет, наоборот, есть полное взаимопонимание. По его словам, это касается не только отношений Москвы и Еревана.

Напомним, в Армении действует несколько зарубежных биолабораторий, к которым настороженно относятся в России, так как они получают прямое финансирование из Пентагона.

К тому же, в конце октября 2017 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что вспышки эпидемий могут быть спровоцированы искусственно, намекнув на деятельность иностранных лабораторий в странах постсоветского пространства.

А.А.