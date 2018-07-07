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Российские супермодели разделись в поддержку сборной по футболу - ФОТО

Сегодня в 21:11 ~ 1 минута на чтение 5685
Российские супермодели разделись в поддержку сборной по футболу - ФОТО

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, который сейчас проходит в России, стал судьбоносным для сборной России.

Российская сборная впервые за всю свою историю вышла в ¼ финала! В последний раз в 1/8 финала удавалось выйти сборной СССР в 1986 году.

Уже сегодня, 7 июля в 22:00, сборная России встретится на поле с командой Хорватии. Ажиотаж вокруг матча нарастает. Российские супермодели решили поддержать отечественных футболистов: в Instagram Наталья Водянова опубликовала откровенное фото, но котором она запечатлена вместе с Наташей Поли и Ириной Шейк.

Девушки позируют топлес, прикрывшись шарфами с символикой сборной России. «Угадайте какое желание загадала», — лаконично подписала фото Наталья. Поклонники уверены, что модель загадала победу России в ЧМ.

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