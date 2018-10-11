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Российские пограничники в Керченском проливе спасли сухогруз с азербайджанцем на борту

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 174
Российские пограничники в Керченском проливе спасли сухогруз с азербайджанцем на борту

Российские пограничники в Керченском проливе эвакуировали в целях безопасности на свой катер семь украинских моряков с сухогруза, у которого образовалась течь в трюме.

Как передает Интерфакс, об этом рассказали в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ РФ.

Речь идет о сухогрузе «Нил», перевозившем уголь, который шел под флагом Того. В его корпусе образовалась трещина. Экипаж судна состоит из 11 человек, в котором кроме гражданина Азербайджана остальные 10 человек - уроженцы Украины.

После того, как с «Нила» попросили о помощи в откачке забортной воды из трюма, семь моряков, не занятые в ремонтных работах, были эвакуированы с помощью пограничного патрульного судна «Парус».

После устранения течи все они были возвращены на борт иностранного сухогруза.

А.А.

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