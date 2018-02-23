Российская журналистка исключена из «черного списка» МИД Азербайджана

Гражданка РФ, журналистка газеты «Родник» Светлана Сарычева направила письмо в МИД Азербайджана с просьбой исключить ее имя из списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики.

По сообщению пресс-службы МИД АР, в своем письме С.Сарычева отмечает, что в 2012 году она отправилась в Нагорный Карабах, не зная о запрете на въезд в этот регион без согласия властей Азербайджана, а также о вытекающих из этого шага последствиях. Она подчеркнула, что этот визит не означал проявления неуважения к Азербайджану и его народу.

Подтверждая свое полное уважение к законам Азербайджанской Республики, С.Сарычева извинилась перед правительством и народом Азербайджана за свой визит на оккупированные азербайджанские территории.

Выражая сожаление по поводу своего визита, С.Сарычева призналась, что ни в коем случае не предполагала содействовать пропаганде незаконного режима на оккупированных территориях Азербайджана. Она также отметила, что в будущем не будет посещать оккупированные азербайджанские территории без получения соответствующего согласия официального Баку.

С.Сарычева попросила разрешения посетить Азербайджан со своей семьей, чтобы насладиться красотой местной природы.

После изучения ее обращения было принято решение исключить ее имя из списка лиц, нежелательных для посещения страны.

Ялчин Алиев, Э.Т.