Российская супермодель Наталья Водянова: «Поражена невероятной архитектурой Баку» - ФОТО

Российская супермодель, актриса, телеведущая и филантроп Наталья Водянова принимает участие в стартовавшем сегодня в Баку 20-м Глобальном форуме молодых лидеров Специального олимпийского движения, главной темой которого станет инклюзивность.

Участие российской звезды мирового подиума Н.Водяновой в данном форуме связано с ее активной благотворительной деятельностью – с 2004 года супермодель возглавляет благотворительный фонд «Обнаженные сердца» (The Naked Heart Foundation), главная миссия которого следующая: помочь становлению инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития.

«Желаю всем иметь возможность помогать, иметь возможность отдавать – у меня есть такая возможность, и то, что я делаю, дает мне огромное количество энергии и сил. Это энергетически выгодно – чем больше ты даешь, тем больше дается тебе», - отметила Н.Водянова в своем комментарии 1news.az, подчеркнув важность форума в привлечении внимания к детям с особенностями интеллектуального и физического развития.

«Очень важно то, как мы говорим о людях и детях с особенностями физического и интеллектуального развития, подобные форумы несут и образовательную цель для населения. Человек должен быть осведомлен всесторонне, чтобы понимать и осознавать, что к людям и детям с особенностями физического и интеллектуального развития следует относиться как к равным, а не снисходительно. Ни в коем случае нельзя называть ребенка дауном, следует говорить «ребенок с синдромом Дауна», - подчеркивает Н.Водянова, отмечая, что фондом «Обнаженные сердца» в России построено 200 инклюзивных парков и площадок и последние 7 лет фондом разрабатываются и успешно воплощаются в жизнь инклюзивные образовательные программы.

«Ни в коем случае нельзя оставаться безразличными к людям с особенностями развития – интеллектуального и физического. Ведь для каждого из них, как и для членов их семей, очень важно отношение общества. Исключая из общества кого-то одного с особенностями развития, мы исключаем целую семью. Это непозволительно, и подобного допускать нельзя», - рассказывает в интервью 1news.az супермодель и филантроп Н.Водянова.

Поделилась российская красавица с 1news.az и своими впечатлениями о столице Азербайджана, которую посетила впервые: «Баку город красивый и, очевидно, очень богатый. Не ожидала чистоты и красоты такого масштаба. Я большая поклонница творчества архитектора Захи Хадид и всегда хотела посмотреть то, что она создала здесь (имеется в виду Центр Гейдара Алиева, – прим. ред.). Я слышала, что Азербайджан красивая страна, Баку красивый и гостеприимный город, что азербайджанская кухня вкусная, но такой красоты, которую увидела, не ожидала. Поражена невероятной архитектурой Баку – города, который мне очень понравился».

Отметим, что 20-й Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения продлится в Баку до 28 сентября – форум проводится в рамках 50-летнего юбилея Специального олимпийского движения, в нем примут участие 120 человек с особенностями развития и 100 молодых лидеров.

Феликс Вишневецкий, И.А.