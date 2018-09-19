Российская база в Армении поднята по тревоге

Летный и технический состав свыше 20 истребителей и вертолетов армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни, дислоцированной в Армении, выполняет учебно-боевые задачи в рамках проверки боевой готовности.

Об этом сообщает Спутник-Армения со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Комплексная комиссия штаба ЮВО оценивает действия экипажей авиации, которые имитируют ракетно-бомбовые удары по районам выполнения учебно-боевых задач подразделениями батальонной тактической группы, а также прикрывают действия сухопутных войск военной базы с воздуха.

Кроме того, авиация выполняет задачи боевого обеспечения войск, доставляя различные грузы и тактический воздушный десант в районы выполнения задач.

А подразделения российской военной базы, дислоцированной в Армении, совершили 100 км марш на полигон «Алагяз».

В ходе совершения марша подразделения отработали вопросы всестороннего обеспечения, в том числе защиту от атак ударных дронов, преодоление условно зараженных участков местности.

Подразделения батальонных тактических групп выполнили учебно-боевые задачи с этапами боевых стрельб из всех видов штатного вооружения во взаимодействии с самолетами и вертолетами истребительной и армейской авиации.

Всего к проверке привлечено более 2 тысяч военнослужащих и около 400 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы.

А.А., Э.Т.