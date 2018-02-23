Россия торпедировала принятие Совбезом ООН резолюции о 30-дневном перемирии в Сирии

Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии, из-за позиции России голосование по соответствующему проекту 22 февраля не состоялось, передает 1news.az со ссылкой на Deutsche Welle.

Постпред Москвы в Совбезе Василий Небензя дал понять, что не проголосует за этот проект, внесенный Швецией и Кувейтом, и предложил внести в документ целый ряд изменений. Поскольку Россия обладает правом вето и может заблокировать любую резолюцию СБ ООН, его председатель, представитель Кувейта Мансур аль-Отаиби перенес заседание по этому вопросу.

После провала консультаций в СБ ООН по резолюции о перемирии в Сирии МИД Германии выступил с резкой критикой в адрес России.

«В очередной раз Россия встала на защиту режима Асада, грубо нарушающего международное право», - заявил представитель МИД ФРГ. По его словам, «трудно осознать, что члены Совбеза ООН сегодня не смогли договориться» по этому вопросу. Договоренность «дала бы передышку измученным войной жителям Сирии, в первую очередь сотням тысяч гражданских лиц, блокированных в Восточной Гуте, от непрекращающихся авианалетов».

МИД Германии призвал Россию «согласиться на временное прекращение военных действий». По словам представителя ведомства, еще теплится надежда на достижение соглашения.

В Госдепартаменте США, в свою очередь, заявили, что Москва не заинтересована в окончании сирийского конфликта. Напомнив о совместном заявлении президентов США и России по итогам встречи во Вьетнаме, официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства. Она также назвала фарсом созданные в рамках астанинского процесса зоны деэскалации в Сирии, в том числе в Восточной Гуте.

Между тем, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова рассматривать резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Сирии, но предлагает не распространять этот режим на террористические группировки ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра».