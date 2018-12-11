Россия поможет Турции создать атомные часы

Как рассказывал Абрамов, кроме высокой точности и стабильности, оптические часы очень чувствительны к гравитационному полю Земли, что позволяет предсказывать извержения вулканов по изменению частоты атомного "маятника". А еще — повысить точность определения высоты над уровнем моря при решении задач навигации. Наряду с высокой точностью определения координат, это позволит сделать шаг вперед на пути создания беспилотных автомобилей, самолетов и морских судов.

Сегодня время определяется по цезиевому стандарту, когда считается секунда по переходу между двумя сверхтонкими уровнями атома цезия-133. Погрешность их хода составляет 1 секунду за 100 миллионов лет, а их использование в глобальной навигации позволяет определять местоположение объектов с точностью до нескольких метров. При этом погрешность хода лучших оптических часов составляет 1 секунду уже за несколько миллиардов лет, а точность определения координат в навигации увеличивается до нескольких сантиметров.

РИА Новости