Россия не подпускает секретаря Совбеза Армении к секретным материалам

В деле обмена секретной информацией между государствами - членами СНГ и ОДКБ возникла уникальная ситуация.

Российские структуры не доверяют секретарю Совбеза Армении Армену Григоряну и требуют, чтобы информация, которую они предоставляют службе нацбезопасности РА, армянскому генштабу и министерству обороны, не попадала в руки Григоряна.

Как сообщает 1news.az, об этом пишет «Голос Армении» со ссылкой на достоверные источники.

Издание напоминает, что секретарь совбеза Армении когда-то был активным участником акций, направленных против президента Путина, и выступал с требованием выхода Армении из ОДКБ. В эти дни СМИ активно муссируют слухи о возможной отставке Григоряна…

«Из всех назначенцев Никола Пашиняна персона молодого секретаря Совбеза вызывает наибольший интерес. Журналисты все время ищут и не находят ответа на вопрос, чем занимается господин Григорян на столь высоком и ответственном посту. В связи с его предшественниками никогда подобных вопросов не возникало, но Григорян – другое дело. Когда его впервые спросили о том, что он будет делать после вступления в должность, новоназначенный секретарь ответил, что продаст старую мебель в своем кабинете и купит новую, - проще и дешевле, а разницу вернет в бюджет. Еще он рассказал о мечте побывать на планете Марс.

Эти публичные выступления вызвали неподдельный интерес политизированной публики, ибо с первых же слов стало ясно, что этот господин не понимает, для чего существует должность секретаря совбеза, и чем он должен заниматься, находясь на рабочем месте, в свободное от отдыха время, когда не мечтает о путешествии на красную планету...» - пишет издание.

В 2014 г. Армен Григорян активно участвовал в политических инициативах в качестве сторонника Гагика Царукяна. Не будучи членом ППА, активный молодой человек все же сумел сблизиться с Варданом Осканяном, когда тот был в политической свите Царукяна. В те же годы Григорян не только активно сотрудничал с офисом второго президента Роберта Кочаряна, но и публиковал множество аналитических материалов на сайте «7 дней».

До революции Григорян успел поработать в центре по борьбе с коррупцией «Транспаренси интернешнл», где специализировался на выборных нарушениях и руководил миссиями наблюдателей. В 2015 г. он был одним из координаторов инициативы «Не проведете!», которая боролась с реформой Основного закона.

По данным СМИ, Григорян получил от влиятельной европейской организации более 150 тыс. долларов в виде гранта на развитие демократии, снял на эти деньги офис и стал печатать листовки с призывом сказать решительное «Нет!» реформе Конституции. Позже он получил немалый грант и на раскрутку инициативы под названием «Отвергни Сержа!» Григорян был одним из руководителей инициативы и главным распорядителем денег.

«Автор одной из недавних публикаций о прошлом ловкого молодого назначенца задался вопросом: не поддерживает ли Григорян на высоком посту связь с Робертом Кочаряном и организациями, которые выдают гранты? Похоже, российских специалистов в сфере безопасности больше интересует другой вопрос: как долго этот молодой господин, который привык жить на широкую ногу, будет довольствоваться зарплатой секретаря совбеза, ведь государственные секреты тоже чего-то стоят? К тому же Григорян лелеет мечту о космическом туризме, который стоит миллионы…

Так или иначе, а грантопоедателей из числа борцов за демократию на пушечный выстрел нельзя подпускать к государственным секретам, и пребывание Григоряна на посту секретаря совбеза – нонсенс. Впрочем, в контексте нынешней кадровой политики любой нонсенс выглядит уместно. Какая политика, такие и кадры!» - пишет издание.

С.А., Э.Т.