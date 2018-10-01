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Россия и Армения рассматривают продление эксплуатации Мецаморской АЭС

Сегодня в 10:15 ~ 2 минуты на чтение 389
Россия и Армения рассматривают продление эксплуатации Мецаморской АЭС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в воскресенье обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артуром Григоряном продление срока эксплуатации Армянской АЭС и другие вопросы энергетического сотрудничества между двумя странами.

Об этом говорится в сообщении ООО «Росатом Восточная Европа» (входит в «Росатом»), передает ТАСС.

«Сегодня основой нашего взаимодействия является проект продления срока эксплуатации энергоблока №2 армянской АЭС - стратегического объекта для Республики Армения. Понимая важную роль атомной станции для страны, госкорпорация «Росатом» придает проекту приоритетное значение и вкладывает в него весь свой практический опыт. «Росатом» выполняет в беспрецедентно короткие сроки полномасштабную модернизацию атомного энергоблока», - приводятся в сообщении слова Лихачева.

Как сообщила пресс-служба главы армянского правительства, Пашинян заявил о необходимости развития сотрудничества между двумя странами.

«Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность развития сотрудничества Армении и России в сфере энергетики и выразил надежду, что армяно-российское сотрудничество в этом направлении продолжится. Он также добавил, что постреволюционный период отношений двух стран завершился, и отметил, что Ереван заинтересован в углублении отношений с Москвой по всем направлениям», - говорится в сообщении пресс-службы.

Участники встречи также обсудили сотрудничество в гуманитарной сфере и подготовке кадров для атомной отрасли Армении, договорились усилить взаимодействие в формировании общественной приемлемости и популяризации атомной энергетики в республике.

В  2014 году в Москве было подписано армяно-российское межправительственное соглашение, по которому Россия предоставляет  кредит в 270 миллионов долларов на продление жизни станции до 2027 года. Кредит выдается на 15 лет под три процента годовых.

Мецаморская  АЭС была построена в 1970 году. После разрушительного землетрясения 1988 года в Спитаке она была закрыта, однако в 1995 году, несмотря на международные протесты, деятельность станции была возобновлена, более того, был запущен второй реактор.

По мнению экологов и ученых всего региона, сейсмоактивность данного района превращает эксплуатацию атомной станции в Мецаморе в крайне опасное предприятие даже в случае строительства реактора нового образца.

С.А., Э.Т.

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