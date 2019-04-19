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Россия и Армения планируют увеличить интенсивность совместных военных учений

Сегодня в 17:20 ~ 1 минута на чтение 375
Россия и Армения планируют увеличить интенсивность совместных военных учений

Интенсивность учений, в которых задействуется личный состав ВС России и Армении, будет увеличена.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на штаб Южного военного округа (ЮВО), соответствующие договоренности достигнуты в ходе встречи командующего войсками ЮВО и начальника Генерального штаба ВС Армении.

В ходе встречи командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников и начальник Генштаба Вооружённых сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян обсудили планы взаимодействия в ходе совместных мероприятий боевой подготовки.

Представители делегации Армении подтвердили готовность к дальнейшему укреплению связей в области совместной боевой и оперативной подготовки.

А.С.

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