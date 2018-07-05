Российский эксперт: «Новые армянские власти в России могут признать антироссийскими»

В ближайшее время позиция России в отношении новых властей Армении будет несколько пересмотрена, считает лидер движения «Новая Россия», политолог, известный российский общественный деятель Никита Исаев.

«Не исключен вариант украинского сценария, армянские власти будут признаваться в России антигосударственными и антироссийскими», - cказал 1news.az Н.Исаев, комментируя разворот Армении на Запад.

Отметим, что вчера Европейский парламент одобрил Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом, объявив тем самым о начале нового этапа отношений.

По мнению российского эксперта, Москве стоит серьезно рассмотреть определенные векторы, которые демонстрирует новое правительство Армении.

Возможное участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна 11-12 июля в саммите НАТО и ускорение процесса подписания с ЕС всеобъемлющего Соглашения о сотрудничестве – все это гораздо больше, чем просто интеграция в евроструктуры, которые откровенно конкурируют с Российской Федерацией в геополитической реальности, отметил он.

«России теперь придётся изменить свои взгляды на армянскую политику, и это неизбежно», - считает политолог.

Сближение Армении с Европейским Союзом и в целом с Западом давно уже не является новостью и чем-то удивительным. Кроме того, это сближение в экономическом и политическом пространстве уже продвинулось достаточно далеко, как и военное сотрудничество Армении с НАТО, которое для Еревана считается приоритетом. Таким образом, Армения находит новые центры силы в лице Брюсселя для защиты своих экономических и политических интересов, а также для перенастройки своей политической и экономической систем.

ЕС уже обещал Армении большие деньги.

Так, в ближайшие четыре года Евросоюз планирует инвестировать в Армению 160 млн евро, сказала накануне глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

«Мы готовы поддержать множество различных направлений деятельности в Армении. К примеру, малые и средние предприятия, чтобы помочь улучшить бизнес-среду или инвестировать в энергоэффективность. И этот список можно продолжать. Наши первые контакты с новым правительством были очень продуктивными. Атмосфера на нашей первой встрече не могла быть более позитивной, дружелюбной и конструктивной», – сказала Могерини во время пленарного заседания Европейского парламента в Брюсселе.

А сближение Армении с НАТО и выстраивание более крепких отношений со странами Альянса, причем с откровенными геополитическими и военными противниками России, приведут к очередному спаду в отношениях между Москвой и Ереваном.

1news.az