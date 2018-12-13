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Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google в России

Сегодня в 10:05 ~ 1 минута на чтение 323
Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google в России

Роскомнадзор намерен добиться принятия закона, позволяющего ограничить работу Google на территории России в том случае, если компания продолжит игнорировать требование фильтровать поисковую выдачу в соответствии с российским законодательством.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

Субботин уточнил, что в рамках действующего законодательства за отказ фильтровать выдачу предусмотрен штраф. Речь идет о ссылках на сайты, содержащие запрещенную информацию, в том числе касающуюся суицида, детской порнографии, экстремизма и терроризма.

«Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание — такое, как блокировка», — объяснил он.

Кроме того, Google ждет повторная проверка, и если ситуация не изменится, компании грозит штраф в 700 тысяч рублей. Накануне надзорный орган уже обязал Google выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу.

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