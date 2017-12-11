«Росавиация» разрешила UTair увеличить число рейсов на маршруте Москва-Гянджа

Российское федеральное агентство воздушного транспорта (или «Росавиация») дало разрешение российской авиакомпании UTair на увеличение числа рейсов на маршруте Москва-Гянджа.

Как следует из протокола межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных перевозок Федерального агентства воздушного транспорта России («Росавиации»), такие полеты могут осуществляться 7 раз в неделю, тогда как раньше UTair осуществляла их 5 раз в неделю.

Напомним, что UTair с марта 2016 года имеет разрешение на выполнение рейсов по маршруту Москва-Гянджа.

Лада Евграшина, Г.Р.