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«Росавиация» разрешила UTair увеличить число рейсов на маршруте Москва-Гянджа

Сегодня в 16:50 ~ 1 минута на чтение 95
«Росавиация» разрешила UTair увеличить число рейсов на маршруте Москва-Гянджа

Российское федеральное агентство воздушного транспорта (или «Росавиация») дало разрешение российской авиакомпании UTair на увеличение числа рейсов на  маршруте Москва-Гянджа.

Как следует из протокола межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных перевозок Федерального агентства воздушного транспорта России («Росавиации»), такие полеты могут осуществляться 7 раз в неделю, тогда как раньше UTair осуществляла их 5 раз в неделю.

Напомним, что UTair с марта 2016 года имеет разрешение на выполнение рейсов по маршруту Москва-Гянджа.

Лада Евграшина, Г.Р.

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