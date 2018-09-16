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Роналду забил первые голы за «Ювентус» в чемпионате Италии

Сегодня в 19:40 ~ 1 минута на чтение 354
Роналду забил первые голы за «Ювентус» в чемпионате Италии

Португальский нападающий Криштиану Роналду открыл счет голам в матчах чемпионата Италии по футболу за «Ювентус», куда он перешел из испанского «Реала» этим летом.

В домашнем матче четвертого тура соревнования он забил два мяча в ворота «Сассуоло», сделав это на 50-й и 65-й минутах. «Ювентус» в итоге победил счетом 2:1.

Впрочем, в предыдущих матчах чемпионата «Ювентус» выигрывал и без голов Роналду. Теперь на счету туринского клуба четыре победы в четырех играх, команда набрала 12 очков и единолично лидирует в турнирной таблице.

Интерфакс

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