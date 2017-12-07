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Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч» и догнал Месси - ФОТО - ВИДЕО

7 Декабря, 2017 в 23:08 ~ 1 минута на чтение 2911
Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч» и догнал Месси - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча» лучшему футболисту 2017 года.

Престижную награду журнала France Football получил нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Торжественное мероприятие прошло на Эйфелевой башне.

Для португальца эта награда стала уже пятой в карьере, и  по количеству «Золотых мячей» он догнал своего главного конкурента - форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Ранее Роналду выигрывал «Золотой мяч» в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах.

Отметим, что уже десять лет подряд звание лучшего футболиста неизменно достается Роналду или Месси.

«Советский спорт»

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