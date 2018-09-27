Роналду дисквалифицирован на один матч ЛЧ и сможет сыграть с «МЮ»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду дисквалифицирован УЕФА на один матч Лиги чемпионов за удаление в игре с «Валенсией», сообщается на официальном сайте организации.

Роналду 19 сентября получил прямую красную карточку в первом тайме матча группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0). Это удаление стало для португальца первым в карьере в матчах турнира.

Таким образом, Роналду пропустит из-за дисквалификации матч Лиги чемпионов со швейцарским клубом «Янг Бойз» (2 октября), но сможет сыграть в выездной встрече против своего бывшего клуба - английского «Манчестер Юнайтед» (23 октября).

«Р-Спорт»