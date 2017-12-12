Роман Григорчук: «В такой игре счет должен был быть другим»

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук поделился мнением после матча 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу против «Сабаила» (1:0).

«Я остался доволен игрой, - передает 1news.az со ссылкой на сайт клуба слова украинского специалиста. – В последнее время получаю удовольствие от игры своей команды. И это очень позитивный момент. К сожалению, не смогли забить много голов, потому что в такой игре счет должен был быть другим. Я не знаю, как будет играть соперник в ответном матче, но «Сабаил» - хорошая команда, и мы должны серьезно готовиться к ним. Нужно хорошо анализировать игру и сделать изменения. Я считаю, что Джавид Гусейнов один из лучших футболистов Азербайджана, который еще принесет много пользы сборной. Что касается Теллура Муталлимова, то он много работает над собой. Мы хотим ему помочь, но на поле выходят только лучшие. В этой игре я был настолько доволен игрой, что не заменил никого. Мы верим в Теллура, и думаю, что он извлечет урок из происходящего».

Мурад Ахундов