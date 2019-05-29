Роман Абрамович находится в Баку – ФОТО

Владелец английского клуба «Челси» находится в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на всемирно известное футбольное издание Corierre dello Sport, Абрамович прибыл в Азербайджан, чтобы посмотреть на игру своих подопечных в финале Лиги Европы УЕФА.

Следует отметить, что сегодня бизнесмен был замечен в отеле, где расположилась его команда.

Напомним, что сегодня в 23:00 на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы между лондонскими «Арсеналом» и «Челси».

В свою очередь, Р.Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году.

За прошедший период клуб 5 раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

1news.az