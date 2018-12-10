Родственники Никола Пашиняна прошли в парламент

Племянник и шурин Никола Пашиняна прошли в парламент по итогам выборов 9 декабря.

Как сообщает lragir.am, в парламент проходит племянник Никола Пашиняна - Сипан Пашинян, который получил в Тавушском марзе 17155 голосов. Также прошел в парламент шурин Пашиняна – Грач Акопян, получив 8920 голосов.

ЦИК Армении в понедельник опубликовал данные по рейтинговому голосованию в рамках парламентских выборов. Согласно предварительным данным ЦИК, после обработки всех 2010 избирательных участков, наибольшее количество голосов по рейтинговой системе получил Сасун Микаелян (31 739 голосов избирателей).

В топ-10 вошли также Арарат Мирзоян (25 550), Фелиск Цолакян (24 172), Гарик Саркисян (22 604), Ален Симонян (21 812), Сипан Пашинян (17 155), Давид Григорян (16 508), Арам Хачатрян (15 038), Сурен Папикян (15 038) и Вараздат Карапетян (14 616).

По предварительным результатам со всех 2010 избирательных участков, в парламент проходят три политические силы: блок «Мой шаг» (70,43% голосов), партии «Процветающая Армения» (8,27%) и «Просвещенная Армения» (6,37%).

Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-й барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей.

1news.az