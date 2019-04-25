Родители бакинского школьника обвинили в избиении его учительницу – Официальный комментарий

В Управление полиции Бинагадинского района Баку поступило заявление об избиении школьника.

Как сообщили 1news.az в управлении, родители 13-летнего Расула Шахин оглу Алиева, ученика средней школы №205, расположенной в поселке Бинагади, заявили, что учительница Севиндж Вагиф гызы Азимова (1983 года рождения) избила их ребенка за его прическу, сказав, что с такими волосами в школу приходить нельзя.

С.Азимова была вызвана в полицию и написала объяснительную.

Тем временем, как сообщили 1news.az в Управлении образования города Баку, распространенная информация об избиении ученика не соответствует действительности. По проведенному разбирательству со стороны Управления, было выявлено, что, учительница лишь сделала замечания ученику по поводу его прически.

«Педагог выразила недовольство по поводу прически мальчика, и рекомендовала ему постричь волосы, ни о каком избиении не может идти речи», - отметили в Управлении.

1news.az